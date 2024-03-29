України у березні 2024 року залучила близько 9 млрд доларів пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомила прес-служба Мінфіну.

Серед донорі, які надали нашій державі пільгове фінансування, Євросоюз, Японія, Канада, Велика Британія та Міжнародний валютний фонд. Зокрема:

ЄС надав 4,9 млрд доларів;

Канада – 1,5 млрд доларів;

Японія – 1,1 млрд доларів;

МВФ – 880 млн доларів;

Великої Британія – 515 млн доларів.

Гроші від ЄС є першим траншем у межах нового інструменту Ukraine Facility. Вони також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 млрд євро. Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.

Японія спрямовувала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло 882 млн доларів США – частина позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL), 230 млн доларів США – кошти у межах проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Пільговий кредит від Канади надійшов в межах третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року.

Як розповіли в Мінфіні, фінансування від МВФ є уже четвертим траншем, виділеним у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). У рамках цієї програми Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів з передбачених 15,6 млрд доларів.

Водночас пільгове фінансування від Великої Британії є частиною позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку.

«У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,1 млрд доларів, від початку повномасштабної війни - 83,7 млрд доларів. Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків державного бюджету України», – зазначили в Мінфіні.