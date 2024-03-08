В уряді вважають, що така модель дозволить аграріям якнайшвидше повернутися до роботи

Кабінет міністрів України компенсуватиме аграріям 80% коштів за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у п’ятницю, 8 березня.

«Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що проведення обстеження та розмінування земель виключно власними силами може зайняти десятки років. Ми бачили як це відбувалося в інших країнах по всьому світу», – сказав Шмигаль.

За його словами, аби максимально прискорити цей процес, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі.

Прем'єр-міністр України також зазначив, що зі свого боку держава буде компенсувати аграріям 80% коштів на таку послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах. Все прозоро, чесно і головне просто.

В уряді вважають, що така модель дозволить аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку.

«Це також підвищить безпеку для наших громад та наших людей. І це для нас безумовний пріоритет. Отже, продовжуємо працювати заради перемоги», – переконаний Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що наразі потенційно забрудненими є 156 тис. км² української території.