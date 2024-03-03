У гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект. Це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки України та американської компанії Palantir. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінекономіки.

Угоду про партнерство українське міністерство й технологічна компанія підписали у Лондоні. Зазначається. що вона містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямами:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками у протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для ухвалення рішень у протимінній діяльності.

Платформа ШІ працюватиме з великими базами даних, сформованих усіма учасниками процесу розмінування – від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств і відомств до операторів протимінної діяльності. Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

Очікується, що Palantir AIP, наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, як-от дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою у відомстві вбачають розмінування території швидше та з меншими витратами.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що наразі потенційно забрудненими є 156 тис. км² української території.