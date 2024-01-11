Румунія, Болгарія і Туреччина підписали угоду про створення групи, яка контролюватиме операції з розмінування в територіальних водах у Чорному морі. Про це 11 січня повідомило «Радіо Свобода».

Міністри оборони Туреччини і Румунії Яшар Гюлер і Ангел Тілвар, а також заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі «меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea)».

Ініціатива спрямована на нагляд за операціями зі знешкодження мін у Чорному морі, які з’явилися там із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми спільно вирішили підписати протокол між нашими трьома країнами, щоб більш ефективно боротися з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом покращення нашої чинної тісної співпраці й координації», – сказав Яшар Гюлер на спільній прес-конференції в Стамбулі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі було знищено майже 90 плавучих мін, більшість із них українськими силами. Румунські військово-морські сили знищили п’ять мін.