Через наліт на міну судно втратило керування

У четвер, 28 грудня, в акваторії Чорного моря на ворожій російській міні підірвалося одне з цивільних суден, які прибули для переправлення українського зерна. Внаслідок підриву на міні корабель втратив хід та керування двоє матросів постраждало повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

На міну натравило цивільне судно, яке рухалося до одного з дунайських портів. Корабель ішов під прапором Панами.

«Судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Пошуково-рятувальні служби та Морська охорона ДПСУ надали екіпажу корабля допомогу, а також доставили медиків на борт підбитого судна. За даними ДПСУ, одному пораненому моряку допомогли на місці, а іншого – госпіталізували до найближчої лікарні у задовільному стані.

До постраждалого судна ДПСУ спрямувала буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

Нагадаємо, у жовтні ЗМІ повідомили, що судно з Туреччини нібито натрапило на міну у Чорному морі, поблизу узбережжя Румунії. Водночас речник ВМС Дмитро Плетенчук не підтвердив підрив корабля на міні. За його словами, інформація щодо інциденту не відповідає дійсності.