Росія намагатиметься звинуватити Україну нібито в нападах на судна

Росія може атакувати цивільні судна, які рухаються українським зерновим коридором, морськими мінами. Про це повідомили у прес-службі МЗС Великої Британії з посиланням на дані розвідки у заяві, опублікованій у середу, 4 жовтня.

У заяві йдеться, що Росія намагається завдати шкоди цивільним суднам, які прямують зерновим коридором, аби перешкодити поставкам українського зерна. Для своїх атак росіяни можуть застосувати міни.

«Розсекречена сьогодні інформація свідчить про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Британія попереджала, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну в Чорному морі», – повідомили у прес-службі МЗС Великої Британії.

За даними розвідки, Росія хоче уникнути відкритих нападів на цивільні судна. Натомість використовуючи міни, росіяни можуть звинуватити Україну у пошкодженнях чи потопленнях торговельних суден у Чорному морі.

«Публікуючи нашу оцінку цих розвідувальних даних, Великобританія прагне викрити тактику Росії щодо запобігання будь-якому такому інциденту. Ми працюємо з Україною та іншими партнерами, щоб досягти заходів для підвищення безпеки судноплавства», – уточнили у прес-службі британського МЗС.

Зазначимо, того ж дня, 4 жовтня, Німеччина оголосила, що надасть Україні ППО для захисту зернових шляхів. Додаткова система ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard будуть забезпечувати прикриття для вантажних суден.

До слова, 3 жовтня три основні чорноморські порти України попри російській погрози обстрілювати судна, які прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна. Усі кораблі рушають до Стамбула, де проходять перевірку.