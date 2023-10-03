Прийом суден відновлено у всіх трьох чорноморських портах України

Три чорноморські порти України попри російській погрози обстрілювати судна, які прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна. Про це з посиланням на Bloomberg у вівторок, 3 жовтня, повідомляє «Європейська правда».

«За останні кілька тижнів десять кораблів завершили рейси до ключових українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна, які прямують до українських портів», – йдеться в матеріалі.

Прохід кораблів свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після краху безпечного коридору, погодженого з Росією, виправдала себе. Згідно з договором про безпечний коридор, усі кораблі, що прямують в Україну, проходять перевірку в Стамбулі, і їхні вантажі складаються тільки з сільськогосподарських товарів.

Витрати на страхування суден, які плавають у такому ризикованому районі, також є проблемою. На знак того, що нова стратегія набирає обертів, страховий брокер Miller заявив, що пропонує «повне страхування військових ризиків» для українських чорноморських зернових суден.

«Це не обов’язково робить подорожі менш безпечними для членів екіпажу, але це може допомогти спростити експорт для сільськогосподарського сектора України, який забезпечував роботою понад кожного десятого українця станом на початок минулого року, згідно з даними Міністерства сільського господарства США. Це також важливий внесок у глобальне постачання продовольства», – йдеться в матеріалі.

За допомогою вдосконаленої технології Clearwater Dynamics всі судна, які прямують коридором і перебувають в українських портах, тепер відслідковують у цілодобовому режимі, доки вони не покинуть зону підвищеного ризику.

Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

19 липня – через два дні після виходу Росії з угоди – російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.

10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства. Станом на 4 вересня цими коридорами скористалися вже чотири торгові судна.