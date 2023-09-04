Ердоган і Путін зустрілися 4 вересня в Сочі

В понеділок, 4 вересня, в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії.

Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на прес-конференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції, пише «Бабель».

Також відомо, що на зустрічі Ердоган і Путін обговорили товарообіг між Туреччиною та росією. Зараз він становить 62 млрд доларів, його планують довести до 100 млрд доларів на рік. Призиденти також обговорили перехід на взаємні розрахунки у національних валютах і створення газового хабу в Туреччині, пише Anadolu.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

19 липня – через два дні після виходу Росії з угоди – російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.

10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства. Станом на 4 вересня цими коридорами скористалися вже чотири торгові судна.