Деталей щодо реєстрації поки що не повідомляється

Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які готові пройти до портів у Чорному морі. Про це повідомив у суботу, 12 серпня, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемаратону.

Водночас у морі зберігається загроза від російських кораблів. Крім того, коралі ризикують натрапити на міни окупантів, які перебувають в акваторії Чорного моря.

«Все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Усе можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз уже відкрита реєстрація, координатор уже працює», – повідомив Дмитро Плетенчук.

За словами речника ВМС, деталей реєстрації поки не розкривають. Також Україна допоки не визначила, скільки триватиме дія торгових коридорів для суден у Чорному морі.

Дмитро Плетенчук повідомив, що тимчасові коридори мають допомогти подолати міжнародну гуманітарну кризу. Також це рішення може дати можливість компаніям забрати судна, які перебувають у «гуманітарному полоні» через погрози Росії.

Нагадаємо, 31 липня перший корабель з Ізраїлю прорвав зернову блокаду Росії та зайшов в українські води Дунаю. За ним рухалося ще чотири судна, які згодом зайшли на якірну стоянку в Дунаї. Безпеку кораблів, які наважилися перетнути Чорне море, забезпечив американський протикорабельний літак Р8, якого дозаправляли в Румунії.