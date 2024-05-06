Троє підлітків за кермом автомобіля перевозили ухилянтів до держкордону

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону затримали організаторів незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через держкордон. До схеми вони залучили підлітків віком 15 і 17 років.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, днями прикордонні оперативники отримали інформацію про підготовку переправлення ухилянтів через держкордон. Пʼятеро чоловіків через месенджер домовились з головним організатором схеми про переправлення військовозобовʼязаних чоловіків до Румунії за 6-7 тисяч євро з людини.

Невдовзі четверо помічників організатора зустріли «клієнтів» на двох автомобілях. За схемою, двоє чоловіків мали довезти ухилянтів до певного місця, а ще двоє – потім відвести до лінії державного кордону.

Під час затримання порушники намагались втекти, однак їм не вдалося. Прикордонники з’ясували, що двом провідникам лише по 15 років, а ще одному, який був за кермом одного з автомобілів, 17 років.

Неповнолітніх передали батькам. Стосовно повнолітнього провідника слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) ККУ. Стосовно решти порушників склали матеріали за ст. 185-10 та ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.