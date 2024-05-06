Обвинувачений обіцяв за гроші допомогти виїхати з країни

Шевченківський районний суд Львова визнав винним Богдана Кубрака у шахрайстві й оштрафував його на 68 тис. грн. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що він за 4,5 тис. доларів обіцяв військовозобов'язаному допомогти перетнути кордон і внести його дані до системи «Шлях». Однак насправді обвинувачений не мав такої можливості й хотів надурити чоловіка.

Згідно з матеріалами справи, знайомий Богдана Кубрака запропонував йому заробити. Відтак він 17 лютого 2023 грудня сказав військовозобов'язаному, що за 4,5 тис. доларів може допомогти йому втекти з країни. Обвинувачений обіцяв внести дані чоловіка в систему «Шлях» і виготовити довіреність на право керування автомобілем Renault Trafic, щоб перетнути кордон.

У вироку йдеться, що Богдан Кубрак торік 23 лютого зустрівся з чоловіком, який хотів виїхати за кордон, у селі Оселя на Яворівщині й отримав 500 доларів авансу. Вже 6 березня він зателефонував йому й повідомив, що документи на авто готові. Крім цього, він перерахував пункти пропуску, через які можна виїжджати, й попросив передати йому решту грошей. Після цього обвинуваченого викрили правоохоронці, до яких звернувся його клієнт.

Під час судових засідань Богдан Кубрак заперечив причетність до незаконного переправлення через держкордон. Натомість визнав вину у шахрайстві. За словами обвинуваченого, до повномасштабного вторгнення він їздив на заробітки до Польщі, а тепер йому не вистачало грошей. Спільника обвинуваченого, з яким він раніше їздив до Польщі, мобілізувати до ЗСУ. Вони вирішили заробити й вигадали схему з нібито переправленням за кордон. У суді обвинувачений сказав, що не мав можливості та зв'язків виготовити документи для перетину кордону.

Суддя Павло Едер визнав Богдана Кубрака винним у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 ККУ) та оштрафував його на 68 тис. грн. Крім цього, він має сплатити 8,6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.