За ізраїльським кораблем вирушило ще чотири цивільних судна

До українського гирла Дунаю, обійшовши блокаду Росії в Чорному морі, прибув ізраїльський цивільний корабель. Слідом за ним рухається ще чотири судна, безпеку яких забезпечує американська авіація, повідомив у понеділок, 31 липня, «Мілітарний».

Цивільне судно Ams1 разом із кораблями Sahin 2 і Yilmaz Kaptan вирушили до України у ніч на 30 липня. Пізніше до них доєдналися ще два кораблі Sealock і Afer, які також готуються встати на якірну стоянку на Дунаї.

«Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна», – повідомляє видання.

Повідомляється, що ізраїльський корабель Ams1 вже перебуває в українських водах. Він першим після бомбардування українського порту Рені 25 липня перетнув Чорне море прямим курсом та готується до прибуття.

За даними видання, безпеку кораблів, які наважилися перетнути Чорне море, забезпечує американський протикорабельний літак Р8, якого дозаправляли в Румунії. Додаткову розвідувальну інформацію надає БПЛА Forte12 RQ-4.

Нагадаємо, 17 липня Росія відмовилась продовжити дію зернової угоди та вийшла з домовленостей, після чого президент Володимир Зеленський дав розпорядження МЗС домовитися про продовження угоди між ООН та Туреччиною без участі Росії.

Одразу після виходу із зернової угоди Росія почала обстрілювати приморські міста, зокрема, Миколаїв та Одесу, де розташовані українські зерносховища та порти. 19 липня внаслідок російської атаки було знищено 60 тис. тонн зерна в Чорноморському порту. Зерно, яке знищили окупанти, мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому. За дев'ять днів після розірвання зернової угоди Росія знищила 180 тис. тонн українського зерна, 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних кораблів.

25 липня ГУР оприлюднило секретну доповідь для Кремля про зрив Росією зернової угоди. У документі окупантів йшлося про технології, які застосовували, щоб зірвати експортну угоду, зокрема про ненормовану інспекцію кораблів зі збіжжям та суворі перевірки, через які десятки суден не змогли брати участь у зерновій угоді.