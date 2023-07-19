Ракетним ударом Росії у порту Чорноморська пошкоджено зернові термінали

Внаслідок російських обстрілів у ніч на 19 липня портової інфраструктури Чорноморська, задіяної у «зерновій ініціативі», знищено 60 тис. тонн зерна. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, інформує прес-служба міністерства.

Він зазначив, що зерно, яке було знищене росіянами, мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

За словами Сольського, нічний удар вивів з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту «Чорноморськ». При цьому, за оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали вночі 19 липня, знадобиться не менш як рік.

«Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації», – заявив міністр.

Очільник Мінагрополітики нагадав, що коли Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання.

Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зокрема, зросте ціна на збіжжя, і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільськогосподарську продукцію.

Також значно зросте ціна на харчі, у тому числі на борошно, крупи та мʼясо.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил Збройних сил України, вночі 19 липня ворог випустив по Україні 16 крилатих ракет «Калібр», вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет «Онікс», керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/13. Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.