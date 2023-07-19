Вночі середи, 19 липня, росіяни здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Одесу атакували дронами-камікадзе Shahed та ракетами, а Київ – дронами-камікадзе. Також під дронову атаку потрапила Житомирська область.

Одеса

Перший вибух в Одесі пролунав о 01:04, а через дві хвилини пролунав другий вибух. В цей час місцеве видання «Думська» повідомляло, що місто перебуває під атакою дронів-камікадзе Shahed. Ще один вибух було чутно після 02:00. Після 2 години ночі Повітряні сили повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку і закликали жителів Одещини перебувати в укриттях. Згодом вони ще раз повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку. І о 02:20 в Одесі знову пролунала серія вибухів.

О 03:21 в Одесі та області оголосили про відбій повітряної тривоги. За її час у місті пролунало не менше десяти вибухів, пише «Суспільне». О 04:00, вже після відбою тривоги, у місті знову пролунав вибух. Тривогу не оголошували.

Уламки та вибухова хвиля пошкодили багато багатоповерхівок, також один з уламків впав на місцевому цвинтарі, розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі «Радіо Свобода». Щонайменше шість людей, зокрема 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, збита авіаційна ракета Х-59 впала в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву. Троє цивільних отримали травми.

Основними цілями росіян були портова та критична інфраструктура. Війська РФ влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

Також відомо, що в Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, склади з тютюном та фейєрверками – там постраждав цивільний співробітник. Крім того, у прибережній зоні Коблевської громади через уламки дронів пошкоджені туристичні бази та готелі. Постраждали двоє цивільних.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували дронами Одеську область.

Київ

Також росіяни атакували дронами-камікадзе Київ. Київська міська військова адміністрація повідомила, що всі дрони на підступах до Києва збили сили протиповітряної оборони. Інформації про кількість збитих дронів немає.

Житомирська область

Під ранок росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе, постраждав обʼєкт інфраструктури, є пошкодження приватних будинків, повідомила Житомирська ОВА. Там зазначили, що загиблих та постраждалих немає.

Тим часом «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів через російські обстріли вночі проти 19 липня. Як йдеться в повідомленні, компанія тимчасово змінила маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку Хмельницької області.

Пізніше «Укрзалізниця» оновила інформацію та повідомила, що Очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя – Ковель складе до 2 годин, решта поїздів прямуватиме за розкладом.

Кіровоградська область

Вранці вибух було чутно у Кропивницькому. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни вдарили неподалік Кропивницького, жертв, постраждалих та руйнування цивільних будівель не зафіксовано. Імовірно, Кіровоградську область росіяни атакували крилатою ракетою «Калібр», адже за кілька хвилин до вибуху Повітряні сили повідомили про пуски «Калібрів» з Чорного моря.

За інформацією Повітряних сил, під час цієї атаки українські військові збили 13 з 16 крилатих ракет «Калібр», 1 керовану авіаційну ракету Х-59,

а також 23 з 32 ударних БпЛА Shahed-136/131. Водночас росіяни також атакували Україну шістьма ракетами «Онікс» з берегового комплексу «Бастіон» і вісьмома ракетами Х-22. Про збиття цих ракет не повідомлялося.