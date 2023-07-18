Знищений російський безпілотник

У ніч на вівторок, 18 липня, російські війська атакували південні регіони України. Українські сили ППО знищили 6 «Калібрів», запущених з моря по Одесі, а також 21 «Shahed» на Одещині та 4 – над Миколаївщиною, повідомили в оперативному командуванні (ОК) «Південь».

«Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 «Калібрів», – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Однак уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.

У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

За даними ОК «Південь», 21 іранський дрон «Shahed-136» було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 – в небі над Миколаївщиною. Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві сталося влучання в об'єкт промисловості, сталося займання, яку оперативно погасили. Обійшлося без постраждалих.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).

Крім того, протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу «шахед», один «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.