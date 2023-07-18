Активізацією дій на Куп’янському напрямку росіяни намагаються відтягнути резерви Сил оборони з критично важливих ділянок фронту, проте, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), окупантам не вдасться здійснити оперативно значимий прорив. Про це йдеться у новому звіті ISW, пише «Українська правда».

Як повідомляється, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня. Однак, і самі росіяни розпочали активні наступальні операції та просунулися в районі Куп'янська (між північно-східною Харківською та північно-західною Луганською областями) за останні кілька днів.

На думку аналітиків, росіяни проводять наступальні операції на цій ділянці фронту, намагаючись скористатися тим, що українські сили зосереджені на інших ділянках фронту, і відволікти українські резерви від критично важливих районів території бойових дій, а саме: Бахмутського, західної частини Донецької та західної частини Запорізької областей, де українські війська проводять контрнаступальні операції.

Однак, на думку експертів, низька якість і склад російських військ, які наразі розгорнуті на цій лінії, швидше за все, завадить Росії досягти більш ніж тактично значущих успіхів або здійснити оперативно значимий прорив. Відбувається перекидання сформованих з російських ув'язнених штурмових підрозділів «Штурм-З» на Куп'янський напрямок. Фахівці нагадують, що ISW вже оцінювала, що підрозділи «Штурм-З» мають погану оперативну ефективність через низький моральний дух і дисципліну.

У звіті також зазначають, що Сили оборони продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом, на південь від Великої Новосілки, та під Оріховим на заході Запорізької області протягом 17 липня.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська перейшли в наступ на Куп’янському напрямку фронту. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тис. особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню.