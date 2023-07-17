На Куп’янському напрямку ворог хоче продовжити наступ в глибину бойових порядків українських військ

Російські війська перейшли в наступ на Куп’янському напрямку фронту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center.

За його словами, оперативна обстановка на східному напрямку залишається складною. За словами генерал-полковника, щоб зупинити наступальні дії наших військ у районі Бахмута на Донеччині ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили й засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Також ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити Сили оборони в районі Куп’янська і продовжити наступ вглибину українських бойових порядків.

«У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань… Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці», – заявив Сирський.

Зазначимо, що через небезпеку з 9 населених пунктів у Вовчанській територіальній громаді Харківщини влада евакуює дітей в обов'язковому порядку. Мають вивезти 194 дитини, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Днями ми на Раді оборони області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей з окремих 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Ми маємо вивезти 194 дитини…Неохоче виїжджають. Але ми роз’яснюємо, що безпека має бути на першому місці. Тому що ці населені пункти щодня обстрілюють. Сьогодні вранці Вовчанськ обстріляли – одна людина поранена. Обстріли ведуться не лише з С-300, а з усіх видів озброєння. Тим більше, що по куп’янському напрямку у нас проходить лінія фронту», – розповів він в ефірі національного телемарафону, інформує Радіо Свобода.