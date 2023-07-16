Росіяни здійснили ракетну атаку на південний район Харкова

Російські окупанти вчергове обстріляли Харків ракетами, повідомив у неділю, 16 липня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

Вибухи пролунали в Основ'янському районі Харкова приблизно о 18:50. За даними кореспондентів «Суспільного», вибух стався після відбою повітряної тривоги.

«Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є четверо постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків», – повідомив Олег Синєгубов.

Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждало семеро людей. За його словами, є непідтверджена інформація про одного загиблого.

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували Харків двома ракетами С-300, які випустили з Бєлгородськой області Росії. Правоохоронці повідомили про одного загиблого та трьох поранених уламками.

На місці події працюють співробітники ДСНС та правоохоронці. За даними журналістів, до місця вибуху їдуть «швидкі». На місці події сталася пожежа.