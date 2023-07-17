Росіяни обстріляли центр Білопілля з артилерії, є загиблі й багато поранених

Російські воєнні злочинці вдень у понеділок, 17 липня, обстріляли місто Білопілля Сумської області, яке розташоване лише за 8 км від кордону з Росією. Відомо про щонайменше двох загиблих.

За повідомленням Сумської ОВА, росіяни здійснили артилерійський обстріл Білопілля в період з 12:35 до 12:39. Загалом пролунали три вибухи. Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені.

Вже відомо, що серед загиблих у Білопіллі – волонтерка місцевого центру. Вона разом зі своєю колегою сиділи на лавці в парку в момент обстрілу. Одна волонтерка загинула, її подруга – з пораненнями в лікарні, повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко в коментарі «Кордон.Медіа».

Також загинула ще одна місцева жителька. Біля її тіла виявили сумку з продуктами. Ймовірно, що жінка поверталася з магазину з покупками.

В коментарі «Суспільному» Зарко розповів, що загалом поранення отримали десятеро людей. Щонайменше п’ятеро з них – це рятувальники, сказав речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка. Пізніше стало відомо, що один з російських снарядів поцілив у частину ДСНС.

На місці події працюють правоохоронці.