Тисячі українців утримують у мережі офіційних та неофіційних в’язниць по всій Росії та на окупованих територіях, де їх піддають тортурам, психологічному насильству та змушують до рабської праці. Про це повідомила агенція Associated Press.

Посилаючись на російський урядовий документ, датований січнем 2023 року, який опинився в розпорядженні журналістів, AP зазначає, що в майбутньому в країні планується побудувати десятки нових подібних в’язниць. В них, як стверджується, утримуються як військові, так і цивільні особи. Через жорстоке поводження з ув’язненими AP вказує на порушення Женевських конвенцій.

У матеріалі, зокрема, йдеться про те, що на українських територіях, які захопили російські війська, діє не менше ніж 63 в'язниць і їхніх аналогів. В документі також окреслено плани створити на окупованій українській території 25 колоній і 6 інших центрів ув'язнення до 2026 року. Також українців утримують у щонайменше 40 російських в’язницях: ця кількість майже збігається з даними ООН, яка повідомляла про 37 в’язниць у Росії, де тримають українців.

Журналісти AP повідомили, що провели десятки розмов із колишніми українськими військовополоненими та ув’язненими, із сім’ями затриманих, зі співробітниками української розвідки, а також проаналізували супутникові знімки, документи, листи Червоного Хреста, матеріали соціальних мереж. AP з’ясувало, що багатьох людей затримували за розмови українською мовою чи за перебування в окупованому регіоні та залишали під вартою найчастіше без висунення звинувачень. Інших брали під варту як нібито терористів, комбатантів чи осіб, які «чинили опір "спеціальній військовій операції"», як російська влада називає вторгнення в Україну.

Усі колишні ув’язнені, з якими говорили кореспонденти AP, розповіли про тортури: побиття до переломів, удари електричним струмом, імітації задушення. Багато хто стверджував, що був свідком смертей. Також журналісти AP з’ясували, що сотні затриманих змушували рити окопи та ями для масових поховань. Надалі в’язні стають «розмінною монетою при обміні на російських солдатів», хоча міжнародне право забороняє обмін цивільних осіб на військовополонених.