Росія з початку повномасштабної війни проти України в лютому минулого року затримала щонайменше 864 цивільних на тимчасово окупованих територіях, 77 з яких стратила, заявило у вівторок, 27 червня, Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Від початку збройного нападу Росія почала затримувати мирних жителів на окупованих нею територіях [України]… Ми задокументували 864 окремі випадки свавільного затримання з боку Російської Федерації, багато з яких також становили насильницькі зникнення», – йдеться у заяві, яку цитує «Укрінформ».

Як зазначається в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка охоплює період з 24 лютого до 23 травня, цивільних осіб часто затримували під час так званої «фільтрації» на окупованій території за їхню підтримку України, їхній статус колишніх українських військовослужбовців або їхні політичні переконання чи приналежність. Серед них були представники місцевої влади, волонтери, представники громадянського суспільства, священики та вчителі.

В ООН наголосили, що багато цивільних затриманих утримувалися без зв’язку із зовнішнім світом, у неофіційних місцях ув’язнення, часто в жахливих умовах. Приблизно в чверті задокументованих випадків затриманих цивільних осіб перевели в інші місця на окупованій території або депортували до Росії. Часто жодна інформація про стан затриманих не розголошувалася їхнім родинам протягом тривалого часу.

«Ми задокументували страту без суду і слідства 77 цивільних осіб, які були свавільно затримані Російською Федерацією. Деякі з цих випадків були включені до нашого звіту про вбивства, опублікованого в грудні», – зазначили в ООН.

З доповіді випливає, що серед страчених – 72 чоловіки і п'ятеро жінок. Щонайменше ще один затриманий помер «внаслідок тортур, негуманних умов утримання та/або відмови у необхідній медичній допомозі».

Там додали, що російські збройні сили, правоохоронні та пенітенціарні органи масово застосовували тортури та жорстоке поводження з ув’язненими цивільними особами. «Більшість опитаних нами сказали, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках – сексуального насильства. Тортури застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі українським Збройним силам, змусити їх співпрацювати з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами», – йдеться у звіті.

Також організація звернулася до РФ з вимогою надати спостерігачам ООН з прав людини повний і безперешкодний доступ до всіх окупованих українських територій.