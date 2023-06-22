Організація Об’єднаних Націй (ООН) визнала Росію винною у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. У зв’язку з цим, організація внесла російську армію до «ганебного списку». Про це йдеться у відповідній доповіді Ради безпеки ООН, повідомила в четвер, 22 червня, агенція Reuters.

У документі також зазначається, що російські солдати покалічили 518 дітей та здійснили 480 атак на школи та лікарні. Також окупанти використовували 91 дитину як живий щит.

Зауважимо, що українська влада заявляє про вбивство росіянами 484 дітей. Ще понад 19 тис. дітей росіяни примусово вивезли на свою територію або на раніше окуповані українські території.

«Ганебний список» – це ініціатива Організації Об'єднаних Націй. Туди вносять збройні сили різних країн та збройні угруповання, які калічать чи вбивають дітей під час військових конфліктів. Список поділений на дві частини: в одну увійшли армії, які не вжили заходів для захисту дітей, а в другу – армії, які таких заходів вжили. Російську армію внесли до другої частини.

Збройні формування, які вносять до списку, можуть бути піддані санкціям Ради Безпеки ООН, і, згідно з керівними принципами ООН, виключаються зі списку лише після підписання та виконання плану дій щодо припинення порушень.

Незважаючи на внесення ЗС РФ до "ганебного списку", країна залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Україна наполягає на тому, що Росія незаконно отримала своє місце в Раді безпеки і намагається ініціювати виключення держави-агресора.