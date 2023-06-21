Поліція склала адмінпротокол на київського активіста Йосипа Гусака, який після підриву росіянами Каховської ГЕС наклеїв на автомобіль Організації об’єднаних націй напис Useless [марний, непотрібний]. Таким чином активіст відреагував на бездіяльність ООН у війні Росії проти України та суперечливу реакцію організації на підрив Каховської ГЕС. Про відкриття справи 20 червня активіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого затопило південні регіони України, в тому числі й тимчасово окуповані території. Внаслідок екоциду загинули цивільні, тварини, постраждало майно, а на Запоріжжі обміліло Дніпро. За кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС ООН у Twitter опублікувала допис про «день російської мови». Організація також ретвітнула публікацію російських представників ООН, де ті закликають до «викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні». При цьому на терористичний акт росіян ООН тоді не відреагувала.

Лише за 9 годин після підриву дамби ООН опублікувала допис, в якому зазначила, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу життя тисячі мирних жителів. При цьому в організації навіть не зазначили, хто стоїть за цим інцидентом.

Через бездіяльність ООН активісти у різних областях України наклеїли а автомобілі ООН напис Useless, що у перекладі означає марний або непотрібний. У Києві це зробив місцевий активіст Йосип Гусак. Відповідні фото він опублікував у своїх соцмережах.

«Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, усі потребували допомоги. Наступного дня, на одній із київських автостоянок досі стоять кілька позашляховиків ООН та ВООЗ. Кілька білих чистих позашляховиків», – написав Йосип Гусак у Twitter, зазначивши, що це не вандалізм, а висловлення своєї позиції.

20 червня Йосип Гусак повідомив, що через цей інцидент Подільський районний суд Києва розглядатиме справу про хуліганство проти нього за ст. 173 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф до семи неоподаткованих мінімумів або адмінарешт до 15 днів. Судове засідання призначили на 22 вересня.