Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення Організації Об’єднаних Націй про святкування дня російської мови після того, як стало відомо про підрив Каховської ГЕС окупаційними військами РФ. Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, ООН у Twitter опублікувала допис про «день російської мови». Організація також ретвітнула публікацію російських представників ООН, де ті закликають до «викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні».

Tuesday is Russian Language Day.



Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN's work in Russian. https://t.co/sX56IduqmW — United Nations (@UN) June 6, 2023

«Російське командування російською мовою дало наказ підірвати Каховську дамбу. Чудовий день в ООН для святкування російської мови! ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?», – підкреслив Ніколенко.

Лише через 9 годин ООН опублікувала допис, в якому зазначила, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу тисячі мирних жителів. При цьому в організації навіть не зазначили, хто стоїть за цим вибухом.

The destruction of the Kakhovka Dam puts thousands of civilians in danger, leaving many with no homes and in dire humanitarian need.



Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget! pic.twitter.com/f79AsT8KvT — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) June 6, 2023

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі є загроза підтоплення 80 населених пунктів. Через катастрофу без зрошення залишиться більше 400 тис. га земель у Херсонській і Запорізькій областях. У південних областях приблизно 400-450 тис. людей не матимуть доступу до питної води. Південь вже не матиме переваг у вирощуванні високотоварних сільгоспкультур. Скид води з Каховського водосховища вже став причиною висихання мілководних проток і заток. Через це спостерігається масова загибель водних біоресурсів. Наразі у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.