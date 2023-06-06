Російські окупанти зруйнували Каховську ГЕС

Міський голова Львова Андрій Садовий скликає комісію у Львові для підготовки до евакуації мешканців Херсонщини, постраждалих у результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

«У звʼязку з підривом Каховської ГЕС збираємо евакуаційну комісію у Львові. Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові», – написав Андрій Садовий вранці вівторка, 6 червня, у Facebook.

Згодом мер додав, що Львів наразі очікує інформацію від Херсонської ОВА. «Якщо буде потреба наші служби протягом 3-х годин розгорнуть прихистки. Досвід вже є», – зазначив він.

Як прихисток для нових переселенців у мерії розглядають варіант розконсервування модульних містечок у Стрийському парку, на вул. Пулюя та на Сихові. А також, за необхідності, тимчасові прихистки розгорнуть у закладах освіти, в яких завершилось навчання.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС уночі на 6 червня. А даними «Укргідроенерго», станція повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про початок евакуації місцевого населення з небезпечних районів. З його слів, критичного рівня вода досягне через 5 годин [приблизно після 12:00].

​Президент Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища скликає екстрене засідання РНБО. В «Енергоатомі» заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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