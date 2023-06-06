Росіяни підірвали дамбу, що спричинило техногенну катастрофу

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині в Дніпро вилилося понад 150 тонн машинного мастила, токсичного для місцевої екології. Про це повідомив у вівторок, 6 червня, у прес-службі Офісу Президента. Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до Дніпра потрапило 460 тонн мастила.

Президента Володимира Зеленського, який провів екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС, поінформували, що до вод річки Дніпра потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Крім того, є ризик вдвічі більшого забруднення.

«Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн», – повідомили у прес-службі ОП.

У прес-службі повідомили, що в зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. На Запорізькій АЕС, яка ризикувала припинити роботу через затоплення, ситуація контрольована. Сама Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у води Дніпра наразі потрапило 460 тонн машинного мастила. Він зазначив, що поки що невідомо, чи відбувся розлив мастила.

«В турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного та трансформаторного мастила. Вся ця кількість потрапила у воду. Поки що ми не маємо інформації чи відбувся розлив, чи поки що трансформаторні обладнання і замкнені єдності витримали і не весь витік відбувся», – повідомив прем'єр-міністр.

Зазначимо, машинне мастило довго розкладається, тому допускати його потрапляння в екосистему категорично заборонено. Мастило у ґрунті та воді може призвести до загибелі риби та тварин. Ситуацію на Каховський ГЕС, яку спричинили російські окупанти, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Наразі повністю або частково затоплені вісім сіл Херсонської області й один мікрорайон Херсона.