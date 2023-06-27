Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентує доповідь про те, як Росія залучає дітей до участі у війні, 27 червня 2023

Росія залучає неповнолітніх до участі у війні проти України. Для вербування дітей використовується низка інструментів: від відеоігор до мілітаризації освіти та відпочинку у «воєнно-патріотичних таборах».

Про це йдеться у доповіді уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під назвою «Нерозквітлі. Порушення прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях України та у Росії: депортація, мілітаризація, індоктринація», повідомило «Суспільне».

«Згідно з даними правоохоронних органів України РФ залучає неповнолітніх до участі в збройному конфлікті у ролі шпигунів та коректувальників обстрілів, а також до кампанії примусової мобілізації українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Для вербування дітей використовується низка інструментів: від відеоігор до мілітаризації освіти, відпочинку у воєнно-патріотичних таборах, членства в "Юнармії" та інших військово-патріотичних рухах», – йдеться у доповіді.

Окрім того, за словами заступниці генпрокурора Вікторії Литвинової, зафіксовано факти спонукання дітей до участі в збройному конфлікті, а саме: облаштування блокпостів, використання як шпигунів, вербування російськими військовими.

Зокрема, за даними єдиного реєстру досудових розслідувань, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України зареєстровано 5 кримінальних проваджень, у яких розслідуються факти використання неповнолітніх у збройному конфлікті. Дітей залучають до збору інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, а також до забезпечення життєдіяльності російських військових та облаштування споруд військового призначення. Також виявлено факти примусового видавання російських паспортів дітям, незаконно переміщеним з Херсонської області до окупованого Криму, та залучення їх до військових навчань. неповнолітнім та залучення їх до військових навчань.

Нагадаємо, 24 червня в Бердянську окупанти вбили двох українських підлітків – Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова, яких раніше затримували за проукраїнську діяльність.