Ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв

На Лимано-Куп’янському напрямку діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тис. особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає «РБК-Україна».

За його словами, приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані.

«Для розуміння: на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тис. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. І там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам», – розповів Череватий.

За його словами, ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ПВК, штурмові роти.

Вони намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів.

«За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією, 14 авіанальотів здійснив, 7 штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 БМП, гармата «Мста-Б», міномет і 2 безпілотники», – додав спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська перейшли в наступ на Куп’янському напрямку фронту.