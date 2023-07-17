На кадрах показано реальний бій, який був знятий на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські захисники борються з російськими окупантами. Відповідне відео Сирський опублікував у своєму Telegram і зазначив, що наші військові працюють впевнено та професійно.

На кадрах показано реальний бій, який був знятий на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО.

Це протистояння відбулося неподалік Кремінної, що у Луганській області.

«Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати. Впевнена та професійна робота», – наголосив командувач.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, захисники України протягом 16 липня знищили на фронті щонайменше 620 військових російської армії. Загалом на 509-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу окупаційного війська перевищили вже 238300 осіб.