Загалом ЗСУ деокупували 24 км² поблизу Бахмута

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися північним та південним флангами, беручи місто під вогневий контроль. Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

Командувач показав роботу 77 окремої аеромобільної бригади, яка працює в Бахмуті. На відео, оприлюдненому Олександром Сирським, показано знищення російських окупантів, які засіли на даху багатоповерхівки.

«Аеророзвідкою виявлена позиція росіян з ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій», – повідомив Олександр Сирський.

Про те, що росіяни в Бахмуті потрапили в пастку, раніше повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, українські захисники ускладнили пересування росіян та унеможливили вихід.

«В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута», – заявила Ганна Маляр.

Від початку контрнаступу ЗСУ на Бахмутському напрямку змогли звільнити понад 24 км². За останній тиждень Сили оборони деокупували 4 км². Зокрема ЗСУ мають успіхи на північних підступах до Бахмута. Працюють снайперські групи.