Сирський показав роботу українських підрозділів біля Бахмута

Збройні сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Зокрема йдеться про північні підступи до міста, повідомив у середу, 5 липня, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

За його даними, українські бійці успішно штурмують північні позиції росіян в Бахмуті. Також Олександр Сирський показав роботу 10 штурмової бригади «Едельвейс», яка знищує ворога поблизу міста.

«Штурмові підрозділи 10-ї бригади «Едельвейс» штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам», – повідомив командувач Сухопутних військ.

Зазначимо, 2 липня ЗСУ вдалося знищити польовий склад росіян на Бахмутському напрямку. За словами Олександра Сирського, артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади отримала дані про розташування польового складу з боєкомплектом росіян поблизу селища Ягідне.