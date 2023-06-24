Зокрема українські захисники просуваються на Бахмутському напрямку

Українські Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на Сході та Півдні. У суботу, 24 червня, Східне угруповання військ розпочало наступ на шістьох напрямках одночасно, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За даними Ганни Маляр, ЗСУ просуваються на Донеччині. На усіх напрямках українські захисники мають просування вперед.

«Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед», – повідомила Ганна Маляр.

Мапа просування українських сил на Сході

Водночас росіяни на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках намагалися наступати. Просунутися вглиб їх не вдалося. Крім того, окупанти завдали артилерійські та авіаудари на Авдіївському й Шахтарському напрямках.

Інформацію про просування українських військ підтвердив і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він показав роботу військових 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ та аеророзвідки 63 ОМБр, які знищують російську техніку на Луганському напрямку.

За його словами, ЗСУ просуваються на Бахмутському та Луганському напрямках. Окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці щодня, підкреслив Олександр Сирський.