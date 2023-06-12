ЗСУ звільнили сім селищ та просунулися на 6,5 км
У Міноборони також повідомили про просування військ кілька кілометрів на флангах Бахмутського напрямку
Сили оборони України за тиждень наступальних дій звільнили сім окупованих населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 12 червня.
За словами Ганни Маляр, українській військові просунулися на 6,5 км вглиб фронту. Загальна площа звільненої території оцінюється у 90 м².
«За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: просування військ наступального угруповання склало 6,5 км; площа території взятої під контроль 90 м²», – повідомила Ганна Маляр.
ЗСУ вдалося звільнити такі населені пункти:
- Лобкове на Запоріжжі;
- Левадне на Запоріжжі;
- Новодарівка на Запоріжжі;
- Нескучне на Донеччині;
- Сторожеве на Донеччині;
- Макарівка на Донеччині;
- та Благодатне на Донеччині.
Крім того, Ганна Маляр заявила, що українські захисники за тиждень змогли просунутися на флангах на Бахмутському напрямку. Зокрема, на лівому флангу відбили 1,5 км, а на правому – 3,5 км. За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли під контроль приблизно 16 км².
За даними Донецької ОВА, з деокупованих селищ евакуювали 11 людей.
Зазначимо, про звільнення сіл на Донеччині повідомили 11 червня бійці бригад, які воюють на Вугледарському напрямку. Спершу стало відомо про звільнення села Благодатне, а згодом про прилеглі до нього населенні пункти, зокрема Нескучне та Макарівку.