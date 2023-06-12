Першим звільненим селом стало Благодатне на Донеччині

Сили оборони України за тиждень наступальних дій звільнили сім окупованих населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 12 червня.

За словами Ганни Маляр, українській військові просунулися на 6,5 км вглиб фронту. Загальна площа звільненої території оцінюється у 90 м².

«За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: просування військ наступального угруповання склало 6,5 км; площа території взятої під контроль 90 м²», – повідомила Ганна Маляр.

ЗСУ вдалося звільнити такі населені пункти:

Лобкове на Запоріжжі;

Левадне на Запоріжжі;

Новодарівка на Запоріжжі;

Нескучне на Донеччині;

Сторожеве на Донеччині;

Макарівка на Донеччині;

та Благодатне на Донеччині.

Крім того, Ганна Маляр заявила, що українські захисники за тиждень змогли просунутися на флангах на Бахмутському напрямку. Зокрема, на лівому флангу відбили 1,5 км, а на правому – 3,5 км. За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли під контроль приблизно 16 км².

За даними Донецької ОВА, з деокупованих селищ евакуювали 11 людей.

Зазначимо, про звільнення сіл на Донеччині повідомили 11 червня бійці бригад, які воюють на Вугледарському напрямку. Спершу стало відомо про звільнення села Благодатне, а згодом про прилеглі до нього населенні пункти, зокрема Нескучне та Макарівку.