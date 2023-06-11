Село розташоване за 5 км від Бахмута

Військовослужбовці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша спільно з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили від окупації село Благодатне, що на Донеччині. Відео зі звільненого села опублікували у неділю, 11 червня, у прес-службі 68 бригади.

Йдеться про село на Донеччині, розташоване за 30 км на захід від Вугледара та за 10 км від кордону із Запорізькою областю. За даними військовослужбовців, росіяни намагалися втримати оборону, проте відступили під натиском ЗСУ.

Звільнене село Благодатне розташоване на лінії фронту і помічене блакитним кольором на мапі Deep State

«У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі», – повідомили у прес-службі бригади.

68 ОЄБр імені Олекси Довбуша – бригада, створена на Закарпатті у березні 2022 року, яка входить до складу ОК «Захід». Бійці бригади брали участь у боях на Вугледарському напрямку з лютого 2023 та продовжують боротися з окупантами на Донеччині. У 68 бригаді служить відомий український екоактивіст, письменник та музикант Павло Вишебаба.