Минулої доби бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ успішно потіснили ворога поблизу Бахмута. Про це повідомила прес-служба підрозділу.

За останню добу бійці бригади відкинули ворога з територій шириною 1,8 км вздовж фронтової лінії, та на 1,2 км у глибину фронту. Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони найманців «Шторм Z».

Ліквідовано близько 30 окупантів ще 40 отримали поранення. Також знищено склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника. Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр минулої доби повідомляла, що на Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

Водночас, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.