Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, і туди спрямовується найкраще та найновітніше озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у вівторок, 6 червня, повідомляє «Укрінформ».

Відповідаючи на запитання, чи можна було заздалегідь укріпити місто, глава держави сказав: «Бахмут не готували до повномасштабної війни, це невелике місто, але так склалося, що там зустрілися такі великі сили.

«Бахмут узяв на себе функцію магніту, і в цьому вся історія... Я не хочу говорити про деталі, але все найкраще і найсучасніше озброєння люди отримали і отримують на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію. Я думаю, що там найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати. Цей напрям – велика, велика кількість військових. Якби цього всього не було, то і захист був би неможливий», – розповів президент.

За його словами, озброєння, що надходило від партнерів, одразу перенаправлялося на Бахмутський напрямок. І це найважливіше і єдине, що можна було зробити, підкреслив він.

«Ніякий інший захист і ніяке інше укріплення там не допоможе. Тільки зброя. Там щодня прилітає по 50 тисяч артилерійських снарядів», – пояснив Зеленський.

Він також заявив, що найкращим прикладом того, наскільки потужною є оборона Бахмута, стала кількість загиблих окупантів, серед яких найбільше «вагнерівців».

«21 тисячу «вагнерівців» знищено в Бахмуті, ще 60 тис. поранено. Тобто втрат там – 81 тис. «вагнерівців». Чи там потужний захист наш? Чи там потужні люди, командири? Це очевидно», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов раніше повідомив, що з вересня 2022 року Росія втратила у Бахмуті у 7,5 раза більше військових, ніж Україна.