Частина з регулярних військ, які підходять до Бахмута – це доукомплектовані нещодавно мобілізовані росіяни

До Бахмуту на позиції найманців ПВК «Вагнер» заходять солдати повітряно-десантних та мотострілецьких підрозділів Росії. Частина з них – це доукомплектовані нещодавно мобілізовані росіяни, повідомив у понеділок, 29 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку та в місті відбувається ротація «вагнерівців», а на їхнє місце прибувають підрозділи ЗС Росії. Йдеться про повітряно-десантні війська та мотострілецькі підрозділи окупантів.

«Там відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання «Вагнер». Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал», – повідомив Сергій Череватий.

Він зазначив, що всі підрозділи, які заходять на територію Бахмута, вже брали участь у війні проти України та зазнавали значних втрат на інших напрямках. Ворожі підрозділи доукомплектовували нещодавно мобілізованими росіянами, які не мають бойового досвіду та можуть бути недостатньо навчені. «Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу», – заявив Сергій Череватий.

Нагадаємо, 25 травня керівник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин заявив про початок виведення «вагнерівців» з Бахмута. За його словами, основна частина найманців передислокується в табори до 1 червня.