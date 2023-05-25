Фокус уваги російських провоєнних блогерів змістився із дискусій про важливість захоплення Бахмута, до обговорення великих втрат

Обговорення числа втрат сил окупаційної армії під час штурму Бахмута в середовищі російських мілітарі-блогерів стало центральною темою, витіснивши тему встановлення контролю над територією міста. Про це в черговому огляді пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони звертають увагу на дані, наведені очільником угруповання «ПВК Вагнера» Євгенієм Прігожиним. У поширеному 24 травня інтервʼю він заявив, що підконтрольні йому сили втратили вбитими 10 тис. осіб з-поміж завербованих вʼязнів і 10 тис. з основного кадрового складу угруповання.

Ці дані стали предметом критики групи, яка концентрується навколо колишнього очільника російських бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Зокрема, російський політик Віктор Алксніс зауважив, що радянська армія за девʼять років в Афганістані у 1980-ті роки втратила значно менше солдатів (близько 15 тис.). Сам же Гіркін вважає, що фактичні втрати «вагнерівців» поблизу Бахмута можуть бути більшими, ніж наведені Прігожиним.

Аналітики вважають, що заяви Прігожина про втрати «Вагнера» в Бахмуті також стали окремою точкою напруги в інформаційному просторі і почали визначати домінуючий дискурс про всю російську кампанію в Бахмуті.

Змістивши розмову в бік заявлених втрат «Вагнера», Прігожин значною мірою домігся успіху в подальшому позбавленні МО РФ можливості стверджувати про інформаційну перемогу в Бахмуті і, ймовірно, продовжить визначати і вести розмову про Бахмут і надалі, але ціною висвітлення величезних втрат, яких зазнали його власні війська заради незначної користі».

На думку аналітиків, Прігожин, ймовірно, використає свою підвищену популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити атаки на російський військовий істеблішмент та еліти.

Додамо, що за даними США російська армія вже втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. своїх військових.