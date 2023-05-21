Мінометники Державної прикордонної служби України у взаємодії з аеророзвідкою вдарили по осередках російських військ у Бахмуті Донецької області, ліквідувавши групу загарбників, які збиралися перейти в наступ. Про це ДПСУ повідомила у Facebook.

«Відслідкувавши місце накопичення й дочекавшись зосередження певної кількості окупантів у руїнах, наші бійці відпрацювали мінометами. Противник втратив цілу штурмову групу: 7 двохсотих і 4 трьохсотих. Так атакувальний план і зірвався», – зазначили у службі та оприлюднили відповідне відео.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просуваються по флангах у передмісті Бахмута та фактично наближаються до взяття міста в тактичне оточення.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росіяни зазнають колосальних втрат на Бахмутському напрямку, намагаючись захопити місто. За даними Міноборони України, число втрат росіян поблизу Бахмута перевищило 70 тис. вбитими та пораненими.