ЗСУ зменшують наступальний потенціал росіян та не дозволяють прорватися далі по лінії фронту

Росіяни зазнають колосальних втрат на Бахмутському напрямку, намагаючись захопити місто. Число втрат росіян поблизу Бахмута перевалило за 70 тис. вбитими та пораненими, повідомив у п'ятницю, 19 травня, міністр оборони України Олексій Резніков у кулуарах Україно-американського форуму, передає «РБК-Україна».

За словами Олексія Резнікова, за день боїв на Бахмутському напрямку російська сторона втрачає приблизно батальйон солдатів. Зазвичай в батальйоні перебуває 400-800 осіб.

«За нашими оцінками, вони по батальйону в день там втрачають і продовжують це робити. Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом», – заявив Олесій Резніков.

Імовірно, за розрахунками Олексія Резнікова, за місяць росіяни втрачають вбитими та пораненими приблизно 7000 військових. Попри це окупанти продовжують намагання повністю захопити місто та втримати фланги під локальними наступальними діями ЗСУ.

Олексій Резніков зазначив, що українські сили зменшують наступальний потенціал російських окупантів та не дозволяють їм наступати на інших ділянках фронту.