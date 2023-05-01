Підготовка до контрнаступу Збройних сил України вийшла на «фінішну пряму». Про це заявив міністр оборони України Олесій Резніков під час інтерв'ю в ефірі телемарафону у понеділок, 1 травня.

«Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб [контрнаступ] був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів та нашого Генштабу: від главкома до командуючих АТО ОСУ, відповідних командувачів видів родів, звісно, нема сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано», – заявив він.

Резніков назвав три ключові фактори для вдалого контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план, і забезпечення наступу всіма необхідними речами.

«На сьогодні ми виходимо на оту "фінішну пряму", коли можна сказати "так, все готово", а далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою, генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли», – зазначив міністр оборони України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ української армії зможе не тільки відбити російських окупантів на фронтових позиціях, але і повернути тимчасово окупований Крим під контроль України. Президент не уточнив, коли саме ЗСУ розпочнуть контрнаступ. Водночас очікується, що українська контратака припаде на кінець весни чи початок літа 2023 року.

Аналітики CNN заявив, що дії РФ за останні кілька днів показали, що Москва не готова до контрнаступу українських військових, і хаос всередині російських військ стає все складніше приховувати.