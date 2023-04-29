Зеленський не уточнив, коли саме планується контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ української армії зможе не тільки відбити російських окупантів на фронтових позиціях, але і повернути тимчасово окупований Крим під контроль України. Про це він розповів у п'ятницю, 28 квітня, в інтерв'ю Yle.

Президент зазначив, що росіяни бояться ЗСУ, а також наслідків, які будуть, якщо окупанти почнуть відступати. Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона хоче врятувати якомога більше життів, тому важливо мати багато озброєння.

«Зеленський підтвердив, що Україна планує контратаку, зазначивши, що вірить у те, що вона відіб'є сили Росії, а також поверне Кримський півострів під контроль України», – повідомило видання.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності постачання зброї та іншої військової допомоги Україні, оскільки контрнаступ та тривалість війни значною мірою залежить від кількості озброєння в ЗСУ. «Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни», – заявив Володимир Зеленський.

Президент не уточнив, коли саме ЗСУ розпочнуть контрнаступ. Водночас очікується, що українська контратака припаде на кінець весни чи початок літа 2023 року.