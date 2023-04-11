Штаб головнокомандувача Збройних сил України ухвалюватиме рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише «Укрінформ».

«Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти – це замало», – пояснив Данілов.

За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками – США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею, але «дані щодо проведення тих чи інших операцій, чисельність залучених підрозділів і на якому напрямку – ця інформація є цілком секретною».

Данілов піддав сумніву твердження американського мовника CNN, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону. За його словами, кількість людей, які знають про плани ЗСУ – вкрай обмежена і джерело, яке спілкувалося з CNN,навряд мало до цього якесь відношення.

«Ви можете знайти це в загальнодоступних джерелах. Що стосується іншої інформації – якщо вона справді була засекреченою – то агентства Сполучених Штатів і Сполученого Королівства точно знатимуть, звідки вона надходить. І чому вона з’явилася прямо зараз», – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Пентагон розслідує витік нібито секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ.Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах упродовж останніх тижнів.