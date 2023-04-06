За даними Independent, з 24 лютого 2022 року Зеленський пережив понад 12 спроб замахів

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація не зняла з порядку денного питання політичного вбивства президента, й загроза його життю існує. Про це Данілов сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

«Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного. У них не вийшло фізичної ліквідації глави Української держави, тому зараз вони намагатимуться займатися політичною ліквідацією», – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що Росія прагне політичної ліквідації Зеленського, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни, й росіян це не влаштовує.

«Володимир Зеленський демонструє незрівнянну людяність, порядність і багато інших чеснот, а президент РФ – бункерний терорист №1 у світі. Уявіть, як їх це дратує», – додав Данілов. Він підкреслив, що загроза для президента існує завжди, тому відповідні інституції все це відпрацьовують.

За даними видання Independent, з 24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 спроб замахів, частині з яких допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.