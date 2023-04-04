Олексій Данілов зазначив, що Захід боїться фрагментації Росії, але цей процес вже йде

Захід має готуватися до розпаду Росії за зразком розвалу Радянського Союзу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Times, яке вийшло 3 квітня.

За його словами, зустріч президента країни-агресора РФ Владіміра Путіна із главою Китаю Сі Цзіньпіном у березні підтвердила те, що Росія слабка й ризикує розвалитися на частини.

«Захід не знає Росії і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже триває», – заявив Данілов.

За його словами, розпад Росії «вражатиме», він відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.

«Це історичний процес, а історії не зупиниш», – заявив Данілов.

Зазначимо, що 26 лютого російські ЗМІ опублікували інтерв'ю Путіна, у якому той заявив, що у країн Заходу «одна мета – розвалити РФ». Водночас він зазначив, що в разі розвалу Росії російський народ може зникнути. Цього самого дня Данілов заявив, що «фрагментація Росії є процесом, який уже йде».

Багато політиків та експертів прогнозують, що після завершення війни РФ проти України Росія не існуватиме у звичному вигляді. Аналітики стверджують, що відбудеться розкол РФ на різні суб'єкти.