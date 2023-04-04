Олексій Данілов спрогнозував, коли відбудеться розпад Росії
Секретар РНБО переконаний, що Захід повинен готуватися до розпаду та розвалу Росії у найближчі 3-7 років
Захід має готуватися до розпаду Росії за зразком розвалу Радянського Союзу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Times, яке вийшло 3 квітня.
За його словами, зустріч президента країни-агресора РФ Владіміра Путіна із главою Китаю Сі Цзіньпіном у березні підтвердила те, що Росія слабка й ризикує розвалитися на частини.
«Захід не знає Росії і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже триває», – заявив Данілов.
За його словами, розпад Росії «вражатиме», він відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.
«Це історичний процес, а історії не зупиниш», – заявив Данілов.
Зазначимо, що 26 лютого російські ЗМІ опублікували інтерв'ю Путіна, у якому той заявив, що у країн Заходу «одна мета – розвалити РФ». Водночас він зазначив, що в разі розвалу Росії російський народ може зникнути. Цього самого дня Данілов заявив, що «фрагментація Росії є процесом, який уже йде».
Багато політиків та експертів прогнозують, що після завершення війни РФ проти України Росія не існуватиме у звичному вигляді. Аналітики стверджують, що відбудеться розкол РФ на різні суб'єкти.