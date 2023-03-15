Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Росія в колишньому вигляді не зможе існувати, а вже зараз ведуться переговори про перенесення столиці у глиб країни. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За його словами, процес розвалу РФ є незворотнім. Окрім перенесення столиці в Росії відбуваються й інші процеси, проте Данілов не уточнив, про що саме йдеться.

«Росія фрагментується, Росія не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці вглиб Росії, і багато інших процесів – вони вже йдуть», – заявив глава відомства.

До слова, на початку березня мільярдер та засновник US Rusal Олєг Дєріпаска закликав перевести столицю Росії до Сибіру.Джерело.

«Я не кажу, що столицю Росії треба завтра перенести до Сибіру. Проте рано чи пізно це доведеться зробити. Столиця буде тут», – сказав підприємець.

Він зазначив, що основний потік інвестицій у майбутньому йтиме через Азію, тому зі столицею у Сибіру можна буде «на місці» вирішувати питання, пов'язані з економічним розвитком Сходу. Вперше Дєріпаска запропонував перенести столицю до Сибіру за кілька тижнів після початку війни в Україні – у березні минулого року. Тоді він заявив, що інтереси Росії у майбутньому «лежать в Азії».