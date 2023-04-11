Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три посадові особи – президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, ввечері, 10 квітня.

«Сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело», – сказала Маляр.

За її словами, єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

«Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, що наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна почне контрнаступ у найближчі кілька місяців. Напрямків у контрнаступу буде кілька, а українські військові активно залучатимуть військову техніку, яку передали західні партнери.