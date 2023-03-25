Зеленський вчергове звернув увагу на важливість військової допомоги

Україна поки що не може почати контрнаступ на сили російських окупантів. Це зумовлено недостатньою кількістю техніки та боєприпасів для Збройних сил України.

Про це повідомив у четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський у розмові з японським виданням Yomiuri Shimbun. Президент зазначив, що допоки Україна не матиме достатньо озброєння, контрнаступ не відбудеться.

«Ми чекаємо на надходження боєприпасів від наших партнерів. Ми поки не можемо розпочати контрнаступ. Ми не можемо відправити військових за таких умов», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент додав, що окупанти щодня вистрілюють втричі більше боєприпасів, аніж українські військові. Володимир Зеленський підкреслив необхідність більшої підтримки країн-союзників – як боєприпасів, так і важкого озброєння, як-от танків та літаків.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради назвав п'ять причин затягування російсько-української війни. Зокрема президент звернув увагу на затягування із наданням допомоги Україні, повільне зближення країни та ЄС, довгі перемовини щодо передачі сучасніших літаків та ненадання Україні далекобійних ракет.