Зеленський постановив утворити військові адміністрації в трьох містах Луганщини

Президент України Володимир Зеленський постановив створити міські військові адміністрації в Сєвєродонецьку, Попасній і Гірському Сєвєродонецького району Луганської області, що залишаються тимчасово захопленими російськими військами. Глава держави підписав відповідний указ, який розмістили на сайті офісу президента.

Згідно з документом, МВА мають бути сформовані на базі військово-цивільних адміністрацій перелічених населених пунктів. Повноваження останніх будуть припинені після початку роботи відповідних військових адміністрацій.

Зеленський також доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Луганській ОДА здійснити заходи, пов’язані з утворенням нових МВА.

Нагадаємо, раніше Зеленський створив чотири нові військові адміністрації на Херсонщині. Указом президента було створено Каховську, Долматівську, Голопристанську та Хрестівську адміністрації