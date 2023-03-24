Президент утворив військові адміністрації у Сєвєродонецьку, Попасній і Гірському
Ці населені пункти на Луганщині наразі перебувають під окупацією ворога
Президент України Володимир Зеленський постановив створити міські військові адміністрації в Сєвєродонецьку, Попасній і Гірському Сєвєродонецького району Луганської області, що залишаються тимчасово захопленими російськими військами. Глава держави підписав відповідний указ, який розмістили на сайті офісу президента.
Згідно з документом, МВА мають бути сформовані на базі військово-цивільних адміністрацій перелічених населених пунктів. Повноваження останніх будуть припинені після початку роботи відповідних військових адміністрацій.
Зеленський також доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Луганській ОДА здійснити заходи, пов’язані з утворенням нових МВА.
Нагадаємо, раніше Зеленський створив чотири нові військові адміністрації на Херсонщині. Указом президента було створено Каховську, Долматівську, Голопристанську та Хрестівську адміністрації