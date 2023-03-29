Для контрнаступу необхідно більше боєприпасів та техніки

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна почне контрнаступ у найближчі кілька місяців. Напрямків у контрнаступу буде кілька, а українські військові активно залучатимуть військову техніку, яку передали західні партнери.

Про це Олексій Резніков розповів естонському виданню ERR у неділю, 26 березня. Міністр оборони зазначив, що боєприпаси, передачу яких Євросоюз нещодавно узгодив, знадобляться не тільки для оборони, але і для наступальних дій української армії. Також Олексій Резніков заявив, що Україна готується використовувати європейські танки під час контрнаступу.

«Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент буде найбільш відповідним. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо», – розповів Олексій Резніков.

Міністр оборони розповів, що у 2023 році будуть позитивні зміни для України. Олексій Резніков нагадав, що в умовах війни зброї та боєприпасів завжди недостатньо, закликавши Захід запускати виробництво боєприпасів та залучати промисловість для підтримки України.

Нагадаємо, 28 березня Олексій Резніков показав відео з британськими танками Challenger 2, які приїхали до України в межах військової допомоги. Напередодні з'явилась інформація від німецького видання Der Spiegel, що Німеччина вже передала до України 18 танків Leopard 2. Загалом країна має передати 21 танк. Німеччина передала бронетехніку приблизно через два місяці після затвердження постачання.